अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर का OTT पर धमाका, 'डाकू: अ लव स्टोरी' अब अमेजन प्राइम वीडियो पर

IMDb पर मिली शानदार रेटिंग

फिल्म में अनुराग कश्यप और प्रकाश राज जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म जातिवाद के खिलाफ संघर्ष और बदले की एक ऐसी कहानी है, जिसमें एक्शन और भावनाओं का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है।

इसी साल अप्रैल में सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा और इसे IMDb पर 8 की शानदार रेटिंग मिली है। अब यह फिल्म तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में स्ट्रीम हो रही है, जो आपके वीकेंड के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।