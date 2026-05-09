अदिवि शेष और मृणाल ठाकुर का OTT पर धमाका, 'डाकू: अ लव स्टोरी' अब अमेजन प्राइम वीडियो पर
अदिवि शेष की नई फिल्म 'डाकू: अ लव स्टोरी' अब अमेजन प्राइम वीडियो पर उपलब्ध है। यह फिल्म हरि नाम के एक दलित युवक की कहानी है, जिसे ऊंची जाति की लड़की सरस्वती (मृणाल ठाकुर) से प्यार हो जाता है।
एक झूठे आरोप के कारण हरि को 13 साल जेल में बिताने पड़ते हैं। रिहा होने के बाद, वह खुद पर हुए अन्याय और बर्बादी का बदला लेने के लिए निकल पड़ता है। यह फिल्म प्यार, संघर्ष और बदले की एक भावुक यात्रा है।
IMDb पर मिली शानदार रेटिंग
फिल्म में अनुराग कश्यप और प्रकाश राज जैसे मंझे हुए कलाकार भी अहम भूमिकाओं में हैं। यह फिल्म जातिवाद के खिलाफ संघर्ष और बदले की एक ऐसी कहानी है, जिसमें एक्शन और भावनाओं का जबरदस्त मेल देखने को मिलता है।
इसी साल अप्रैल में सिनेमाघरों में रिलीज हुई इस फिल्म को दर्शकों ने खूब सराहा और इसे IMDb पर 8 की शानदार रेटिंग मिली है। अब यह फिल्म तेलुगू, तमिल, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं में स्ट्रीम हो रही है, जो आपके वीकेंड के लिए एक बेहतरीन विकल्प है।