'मुंज्या 2' के निर्देशक की बड़ी शर्त, बोले- पटकथा ऐसी कि होश उड़ जाएं तभी आएगी फिल्म

'शक्ति शालिनी' है अब पोस्ट-प्रोडक्शन में

आदित्य ने यह साफ कर दिया कि वह सिर्फ इसलिए कोई सीक्वल नहीं बनाएंगे कि बनाना है।

उन्होंने कहा, 'मैं दर्शकों को किसी औसत या कमजोर फिल्म से निराश नहीं करना चाहता।'

इस बीच, उनकी नई सुपरनेचुरल फिल्म 'शक्ति शालिनी' की शूटिंग खत्म हो गई है और अब यह पोस्ट-प्रोडक्शन में है। इस फिल्म को मध्य प्रदेश के चंबल इलाके में अनीत पड्डा और विशाल जेठवा के साथ शूट किया गया है। आदित्य ने इन दोनों कलाकारों को 'प्रतिभाशाली और निडर कलाकार' बताया। उनके मुताबिक, इस फिल्म को बनाना उनके लिए एक बेहद रोमांचक और नया रचनात्मक अनुभव रहा।