'धुरंधर 2' के बाद भी लंबा चलेगा रणवीर सिंह-आदित्य धर का साथ? आया ये बड़ा अपडेट

'धुरंधर 2' के बाद फिर रणवीर सिंह के साथ काम करेंगे आदित्य धर

लेखन ज्योति सिंह 01:59 pm Feb 12, 202601:59 pm

रणवीर सिंह और फिल्म निर्देशक आदित्य धर की जोड़ी 'धुरंधर' से पहले ही धमाका कर चुकी है। फिल्म का सीक्वल 'धुरंधर 2: द रिवेंज' आने की कगार पर बैठा है, जिसकी रिलीज तारीख 19 मार्च, 2026 है। इस बीच, पता चला है कि रणवीर और आदित्य का ये फिल्मी साथ यहीं तक सीमित नहीं होगा। दोनों एक नई परियोजना के लिए फिर से साथ में आ सकते हैं। आदित्य एक यह नई परियोजना पौराणिक एक्शन फिल्म से जुड़ी है।