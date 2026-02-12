'धुरंधर 2' के बाद भी लंबा चलेगा रणवीर सिंह-आदित्य धर का साथ? आया ये बड़ा अपडेट

'धुरंधर 2' के बाद भी लंबा चलेगा रणवीर सिंह-आदित्य धर का साथ? आया ये बड़ा अपडेट
क्या है खबर?
रणवीर सिंह और फिल्म निर्देशक आदित्य धर की जोड़ी 'धुरंधर' से पहले ही धमाका कर चुकी है। फिल्म का सीक्वल 'धुरंधर 2: द रिवेंज' आने की कगार पर बैठा है, जिसकी रिलीज तारीख 19 मार्च, 2026 है। इस बीच, पता चला है कि रणवीर और आदित्य का ये फिल्मी साथ यहीं तक सीमित नहीं होगा। दोनों एक नई परियोजना के लिए फिर से साथ में आ सकते हैं। आदित्य एक यह नई परियोजना पौराणिक एक्शन फिल्म से जुड़ी है।
परियोजना
पौराणिक फिल्म का हिस्सा बन सकते हैं रणवीर
न्यूज 18 के मुताबिक, निर्देशक ने जियो स्टूडियोज के साथ अपना फर्स्ट-लुक डील रिन्यू किया है, जिसके बाद वह बड़े पैमाने पर पौराणिक परियोजना बनाने में जुट गए हैं। पहले वह 'द इमॉर्टल अश्वत्थामा' का निर्देशन करना चाहते थे, जिसमें विक्की कौशल को लिया गया था, लेकिन अब यह परियोजना बंद हो चुकी है। 'धुरंधर' निर्देशक भी आगे बढ़कर एक नई पौराणिक एक्शन फिल्म पर काम शुरू कर चुके हैं। इस फिल्म में वह रणवीर को लेने के इच्छुक हैं।
घोषणा
आधिकारिक घोषणा का इंतजार, रणवीर से चल रही बातचीत
रिपोर्ट में आगे बताया गया है कि आदित्य और रणवीर के बीच इस नई परियोजना को लेकर बातचीत चल रही है। अभी तक कुछ स्पष्ट नहीं हुआ है, इसलिए आधिकारिक घोषणा में समय लग सकता है। फिलहाल, दोनों 'धुरंधर 2' पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो 19 मार्च को दुनियाभर में रिलीज होने वाली है। बॉक्स ऑफिस पर इसकी टक्कर यश की फिल्म 'टॉक्सिक' से होगी। दोनों फिल्मों के बीच का महासंग्राम देखने के लिए फैंस भी उत्साहित हैं।