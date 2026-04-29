'धुरंधर 2' की ऐतिहासिक जीत के बीच आदित्य धर का नया दांव,रणवीर संग फिर रचेंगे  इतिहास

भारतीय सिनेमा के सबसे सफल निर्देशकों में शुमार आदित्य धर ने अपनी अगली फिल्म की तैयारी शुरू कर दी है। ताजा रिपोर्ट्स के मुताबिक, अपनी पिछली ब्लॉकबस्टर ' धुरंधर ' सीरीज के बाद आदित्य एक बार फिर रणवीर सिंह के साथ काम करने जा रहे हैं। ये एक बहुत जबरदस्त एक्शन ड्रामा फिल्म होगी, जिसकी शूटिंग मार्च, 2027 में शुरू होने की उम्मीद जताई जा रही है। आइए जानें और क्या जानकारी मिली है।

रिपोर्ट 'धुरंधर' के बाद फिर जमेगी रणवीर और आदित्य की जोड़ी पिंकविला की एक ताजा रिपोर्ट के मुताबिक, आदित्य ने अपने अगले प्रोजेक्ट पर काम शुरू कर दिया है और इस फिल्म के लिए रणवीर सिंह मुख्य भूमिका की रेस में सबसे आगे हैं। फिलहाल ये फिल्म अपने शुरुआती चरण में है। सूत्रों के मुताबिक, आदित्य एक बेहद रोमांचक आइडिया पर काम कर रहे हैं और उनका लक्ष्य इस फिल्म की शूटिंग मार्च 2027 तक शुरू करने का है। फैंस इस सुपरहिट जोड़ी के फिर साथ आने से खासे उत्साहित हैं।

चर्चा आदित्य की पहली पसंद रणवीर निर्देशक आदित्य धर ने एक नए और अनूठे आइडिया पर काम करना शुरू कर दिया है, जिसे वे एक भव्य फिल्म के रूप में विकसित कर रहे हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक, मुख्य भूमिका के लिए रणवीर के साथ शुरुआती बातचीत भी शुरू हो चुकी है। हालांकि, अभी रणवीर ने फिल्म साइन नहीं की है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को लेकर दोनों के बीच चर्चाएं जोरों पर हैं। अपनी इस फिल्म के लिए भी आदित्य की पहली पसंद रणवीर हैं।

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तेयारी बड़े पर्दे पर एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर गाड़ने की तैयारी 'धुरंधर: द रिवेंज' की जबरदस्त चर्चा के बीच आदित्य एक बार फिर अपनी महत्वाकांक्षी कहानियों को बड़े पैमाने पर पर्दे पर उतारने की तैयारी में हैं। फिलहाल रणवीर के साथ शुरुआती बातचीत चल रही है और यह फिल्म आदित्य के करियर का एक और ऐतिहासिक मील का पत्थर साबित हो सकती है। सिनेमा प्रेमी अभी से ही इस पावर-पैक जोड़ी के आधिकारिक ऐलान का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं।

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