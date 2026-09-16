अभिनेत्री भाग्यश्री की गणपति आरती पर पारिवारिक विवाद, परंपरा और उत्तराधिकार पर उठे सवाल
अभिनेत्री भाग्यश्री और उनके पति हिमालय दसानी ने सांगली के श्री गणपति पंचायतन संस्थान में गणपति आरती की। उन्होंने अपने पिता विजयसिंहराजे पटवर्धन के आने से पहले ही आरती संपन्न कर ली।
इस कदम से परिवार की परंपरा टूट गई है, जिससे पटवर्धन राजपरिवार में गंभीर मतभेद खड़े हो गए हैं।
विजयसिंहराजे ने जोर देकर कहा है कि इन सदियों पुराने रीति-रिवाजों को जिंदा रखने के लिए परिवार के सदस्यों का शामिल होना बहुत जरूरी है।
विवादों के बीच राजलक्ष्मीराजे पटवर्धन ने आदित्यराजे को बताया सही उत्तराधिकारी
राजलक्ष्मीराजे पटवर्धन ने ध्यान दिलाया कि धार्मिक कामों के लिए उनके गोद लिए बेटे आदित्यराजे ही असली वारिस हैं।
भाग्यश्री ने अपने कदम का बचाव करते हुए कहा कि उनके पिता की खराब सेहत की वजह से उन्हें यह काम करना पड़ा। उन्होंने यह भी बताया कि सांगली में एक बहन का जाना परंपरा का हिस्सा है।
दरअसल, संस्थान के प्रबंधन से हिमालय को पहले ही हटाया जा चुका है, क्योंकि वहां कथित तौर पर कुछ विवादित बिक्री हुई थी, जिससे परिवार के रिश्तों में पहले से ही खटास है।
इन सबके बावजूद, मंदिर खासकर गणेश उत्सव के दौरान अपनी पुरानी परंपराओं का सम्मान करने के लिए प्रतिबद्ध है।