आयशा खान ने वीडियो में सुनाई आपबीती

आयशा खान को हिरासत में लिया गया, बोलीं- शांति से खड़ी थी, पुलिस आकर ले गई

लेखन ज्योति सिंह 07:26 pm Jul 22, 202607:26 pm

क्या है खबर?

रणवीर सिंह की 'धुरंधर' में मौजूद 'शरारत' गाने से चर्चा बटोरने वालीं अभिनेत्री आयशा खान हिरासत में ले ली गई हैं। इस बात का खुलासा उन्होंने खुद अपने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो के जरिए किया। उन्होंने बताया कि मुंबई पुलिस ने उन्हें और उनकी 2 सहेलियों को 'शांतिपूर्वक सड़क पर खड़े होने' के लिए हिरासत में लिया है। आयशा ने वीडियो में यह भी बताया कि उन्हें वैन में खींचने के लिए 4 महिला पुलिसकर्मियों की जरूरत पड़ी।