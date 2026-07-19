अमिताभ बच्चन से सलमान खान तक, शूटिंग के दौरान बड़े हादसों का शिकार हुए ये सितारे

'कुली' की शूटिंग के दौरान अमिताभ बच्चन जब पुनीत इस्सर के साथ लड़ाई वाले दृश्य की शूटिंग कर रहे थे, तब उन्हें उनके पेट का हिस्सा एक टेबल के कोने से टकरा गया, जिससे उन्हें काफी चोट लग गई थी। उन्हें ठीक होने में महीनों लग गए थे।

'वॉन्टेड' के लिए एक एक्शन दृश्य की शूटिंग के दौरान सलमान खान के हाथ में गंभीर चोट लग गई थी। दर्द के बावजूद, उन्होंने अपने कई स्टंट खुद ही शूट किए।