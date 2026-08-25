जानिए यश की 'टॉक्सिक' इस बुधवार को क्यों हो रही है रिलीज?
यश की जिस फिल्म का बेसब्री से इंतजार हो रहा था, 'टॉक्सिक: ए फेयरी टेल फॉर ग्रोन-अप्स', आखिरकार बुधवार, 26 अगस्त को दुनिया भर के थिएटरों में पर्दे पर आ रही है।
यह फिल्म 12,000 से ज्यादा स्क्रीन्स पर दिखाई जाएगी, जो अपने आप में एक बड़ी बात है। यह फिल्म पहले मार्च में रिलीज होने वाली थी, लेकिन कुछ कारणों से इसे टाल दिया गया था।
अब नई तारीख को बहुत समझदारी से चुना गया है, क्योंकि यह मिलाद-उन-नबी और थिरुवोणम की सरकारी छुट्टियों के साथ मेल खा रही है।
इससे सिनेमाघरों में भारी भीड़ उमड़ने की उम्मीद है और फिल्म को लंबे समय तक ओपनिंग बज मिलेगा।
बीच के दिनों में रिलीज से साउथ इंडियन फिल्मों की शुरुआत में बढ़त
'टॉक्सिक' को हफ्ते के बीच में रिलीज करने का फैसला कोई अचानक लिया गया नहीं है, यह साउथ इंडियन सिनेमा का आजमाया हुआ फॉर्मूला है।
हाल ही में 'थुनिवु' और 'किंग ऑफ कोठा' जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्मों ने भी ऐसा ही किया था, ताकि छुट्टियों में जुटने वाली भीड़ का फायदा उठाकर बॉक्स ऑफिस के आंकड़े बढ़ाए जा सकें।
ट्रेड एनालिस्ट रमेश बाला के मुताबिक, 'शुक्रवार को रिलीज करने का पुराना नियम अब तय नहीं रह गया है। निर्माता अब छुट्टियों का लाभ उठाने के लिए बुधवार और गुरुवार को फिल्म रिलीज करना ज्यादा पसंद कर रहे हैं। इससे फिल्म का ओपनिंग वीकेंड लंबा हो जाता है और बॉक्स ऑफिस पर रफ्तार बनी रहती है। सोशल मीडिया और एडवांस बुकिंग की वजह से दर्शकों को फिल्म की जानकारी तुरंत मिल जाती है, इसलिए ये एक या 2 अतिरिक्त दिन फिल्म के शुरुआती कारोबार में बहुत बड़ा अंतर ला सकते हैं।'