सालों से अटकी फिल्म को फिर शुरू करना चाहते हैं यश? ‘किरातक 2’ पर आया बड़ा अपडेट
यश ने बताया है कि वह अपनी 2011 की ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली मनोरंजन से भरपूर फिल्म 'किराताका' के सीक्वल 'किराताका 2' को फिर से शुरू करना चाहते हैं।
इस फिल्म पर कुछ साल पहले काम शुरू हुआ था, पर 'KGF' फिल्मों की वजह से इसे बीच में ही रोकना पड़ा। 'KGF' के लिए यश को खास लुक में रहना पड़ता था, जिसकी वजह से इस फिल्म का काम रुक गया था।
अब हाल ही में, जब यश UK में अपनी फिल्म 'रामायण' का प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट उनके दिल के बहुत करीब है।
कुमार ने बताया कि 'किराताका 2' की लगभग 40 प्रतिशत शूटिंग हो गई थी पूरी
अनिल कुमार इस फिल्म को निर्देशित कर रहे हैं। 'किराताका 2' की कहानी मांड्या-मैसूर इलाके की है और यह वहां की स्थानीय संस्कृति को बड़े पर्दे पर दिखाती है।
'KGF: चैप्टर 2' के लिए जब इस फिल्म का काम रोका गया, तब तक इसकी करीब 40 प्रतिशत शूटिंग पूरी हो चुकी थी।
यश का इस कहानी से गहरा लगाव है। अनिल ने बताया कि यश चाहते थे कि फिल्म का ग्रामीण अंदाज बरकरार रहे। फैंस यश को फिर से उसी गांव के लड़के के किरदार में देखने के लिए बेताब हैं, जिसने उन्हें एक बड़ा स्टार बनाया था।