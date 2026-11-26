यश ने बताया है कि वह अपनी 2011 की ग्रामीण पृष्ठभूमि वाली मनोरंजन से भरपूर फिल्म 'किराताका' के सीक्वल 'किराताका 2' को फिर से शुरू करना चाहते हैं।

इस फिल्म पर कुछ साल पहले काम शुरू हुआ था, पर 'KGF' फिल्मों की वजह से इसे बीच में ही रोकना पड़ा। 'KGF' के लिए यश को खास लुक में रहना पड़ता था, जिसकी वजह से इस फिल्म का काम रुक गया था।

अब हाल ही में, जब यश UK में अपनी फिल्म 'रामायण' का प्रचार कर रहे थे, तब उन्होंने बताया कि यह प्रोजेक्ट उनके दिल के बहुत करीब है।