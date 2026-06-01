'शक्ति शालिनी' के लिए विशाल जेठवा ने बहाया खूब पसीना, अनीत पड्डा संग हॉरर-कॉमेडी में होगा धमाका मनोरंजन Jun 01, 2026

फिल्म 'होमबाउंड' के बाद अब अभिनेता विशाल जेठवा अपनी नई हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'शक्ति शालिनी' के लिए कड़ी मेहनत कर रहे हैं।

इस रोल के लिए वह जिम में घंटों पसीना बहा रहे हैं और अपनी डाइट पर भी पूरा ध्यान दे रहे हैं। उनका कहना है कि यह सफर मुश्किल भरा तो है, लेकिन बहुत कुछ सिखाने वाला और संतोषजनक भी है।

उन्होंने बताया कि इसने उन्हें शारीरिक और मानसिक तौर पर काफी आगे बढ़ाया है।