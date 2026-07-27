विजय की 'जन नयगन' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 4 दिन में कमाए इतने करोड़

अपनी रिलीज के साथ ही, 'जन नयगन' ने विजय की फिल्मों में तीसरी सबसे बड़ी पहले हफ्ते कमाई दर्ज की है। यह 'लियो' और 'GOAT' के बाद तीसरे पायदान पर है।

इस फिल्म ने 'बीस्ट' और 'सरकार' जैसी पुरानी हिट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। तमिल वर्जन हजारों शोज में जबरदस्त ऑक्यूपेंसी के साथ सबसे आगे रहा, वहीं हिंदी और तेलुगु वर्जन ने भी कुल कमाई में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की।

एच विनोद के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पूजा हेगड़े, मामीथा बैजू, प्रकाश राज और गौतम वासुदेव मेनन जैसे कलाकार हैं।

इसकी दमदार कहानी और बेहतरीन अभिनय की बदौलत देश-विदेश के दर्शक बड़ी संख्या में सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं।