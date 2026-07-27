विजय की 'जन नयगन' का बॉक्स ऑफिस पर जलवा, 4 दिन में कमाए इतने करोड़
अभिनेता विजय की नई एक्शन थ्रिलर फिल्म 'जन नयगन' ने रिलीज होने के सिर्फ 4 दिन के भीतर ही दुनिया भर में 217.48 करोड़ रुपये की शानदार कमाई कर ली है।
फिल्म ने भारत में 124.75 करोड़ रुपये की शुद्ध कमाई की है, जिसमें चौथे दिन अकेले 32 करोड़ रुपये का जोरदार कमाई शामिल है।
वहीं, विदेशों से भी फिल्म को 71.50 करोड़ रुपये मिले हैं, जो यह बताता है कि इस फिल्म की लोकप्रियता देश की सरहदों से कहीं आगे तक फैल चुकी है।
'जन नयगन' ने पहले हफ्ते पर किया धमाका
अपनी रिलीज के साथ ही, 'जन नयगन' ने विजय की फिल्मों में तीसरी सबसे बड़ी पहले हफ्ते कमाई दर्ज की है। यह 'लियो' और 'GOAT' के बाद तीसरे पायदान पर है।
इस फिल्म ने 'बीस्ट' और 'सरकार' जैसी पुरानी हिट फिल्मों को पीछे छोड़ दिया है। तमिल वर्जन हजारों शोज में जबरदस्त ऑक्यूपेंसी के साथ सबसे आगे रहा, वहीं हिंदी और तेलुगु वर्जन ने भी कुल कमाई में अच्छी-खासी बढ़ोतरी की।
एच विनोद के निर्देशन में बनी इस फिल्म में पूजा हेगड़े, मामीथा बैजू, प्रकाश राज और गौतम वासुदेव मेनन जैसे कलाकार हैं।
इसकी दमदार कहानी और बेहतरीन अभिनय की बदौलत देश-विदेश के दर्शक बड़ी संख्या में सिनेमाघरों का रुख कर रहे हैं।