वरुण तेज का घुटना टूटा, 3 महीने के लिए रुकी फिल्म 'भारी' की शूटिंग
मनोरंजन
अभिनेता वरुण तेज, जो अपनी नई फिल्म 'भारी' में एक वॉलीबॉल खिलाड़ी का किरदार निभा रहे हैं, ट्रेनिंग के दौरान उनका घुटना टूट गया। बुधवार को उनकी सर्जरी हुई और अब उन्हें ठीक होने में करीब 3 महीने लगेंगे। उनकी बहन और निर्माता निहारिका कोंडेला ने बताया कि सर्जरी सफल रही और अब वो ठीक हो रहे हैं।
तेजा के ठीक होने का इंतजार
निर्देशक यदु वामसी की फिल्म 'भारी' की शूटिंग मई में शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे तब तक के लिए रोक दिया गया है जब तक वरुण तेज पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। निहारिका ने सोशल मीडिया पर अपडेट साझा किए और स्पष्ट किया कि वरुण की सेहत और उनका ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब वो पूरी तरह तैयार होंगे, तब टीम शूटिंग की नई तारीखें बताएगी।