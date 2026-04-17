वरुण तेज का घुटना टूटा, 3 महीने के लिए रुकी फिल्म 'भारी' की शूटिंग 

तेजा के ठीक होने का इंतजार

निर्देशक यदु वामसी की फिल्म 'भारी' की शूटिंग मई में शुरू होनी थी, लेकिन अब इसे तब तक के लिए रोक दिया गया है जब तक वरुण तेज पूरी तरह ठीक नहीं हो जाते। निहारिका ने सोशल मीडिया पर अपडेट साझा किए और स्पष्ट किया कि वरुण की सेहत और उनका ठीक होना सबसे ज्यादा जरूरी है। जब वो पूरी तरह तैयार होंगे, तब टीम शूटिंग की नई तारीखें बताएगी।