विजय राज करने जा रहे कन्नड़ डेब्यू, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने दी फिल्म 'किरुनागे' को हरी झंडी
लोकप्रिय अभिनेता विजय राज अब कन्नड़ के बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रहे हैं। वे कन्नड़ फिल्म 'किरुनागे' से अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका निर्देशन अशोक कडाबा कर रहे हैं।
हाल ही में एक खास कार्यक्रम में इस फिल्म का टाइटल सामने लाया गया। इस कार्यक्रम में लक्ष्मी गोविंदराजू और एस ए गोविंदराजू जैसे कई दिग्गज मौजूद थे।
साथ ही, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा भी वहां पहुंचे, जिससे कार्यक्रम की रौनक और बढ़ गई। इस फिल्म में विजय राज के साथ मशहूर अदाकारा खुशबू भी नजर आएंगी। टीवी से फिल्मों का उनका यह सफर काफी खास रहने वाला है।
'किरुनागे' की कगानी किस पर है आधारित?
'किरुनागे' की कहानी ऐसे बच्चों पर आधारित है, जो अपने माता-पिता की खुशी को सबसे ऊपर रखते हैं। यह विषय कई लोगों के दिलों को छू जाएगा।
फिल्म का पहला भाग पूरी तरह से एक शादी के इर्द-गिर्द घूमता है। इसकी शूटिंग बेंगलुरु, उडुपी, मुंबई और गोवा जैसी खूबसूरत लोकेशन्स पर हुई है।
फिल्म में दिग्गज अभिनेता श्रुति और बॉलीवुड अभिनेता राजू खेर भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। संगीत सुकृत ने दिया है। फिलहाल फिल्म का पोस्ट-प्रोडक्शन चल रहा है।
जल्द ही यह फिल्म कन्नड़ सिनेमा में एक दिल छू लेने वाला ड्रामा लेकर आएगी।