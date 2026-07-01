विजय राज करने जा रहे कन्नड़ डेब्यू, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा ने दी फिल्म 'किरुनागे' को हरी झंडी मनोरंजन Jul 01, 2026

लोकप्रिय अभिनेता विजय राज अब कन्नड़ के बड़े पर्दे पर कदम रखने जा रहे हैं। वे कन्नड़ फिल्म 'किरुनागे' से अपनी फिल्मी पारी की शुरुआत कर रहे हैं, जिसका निर्देशन अशोक कडाबा कर रहे हैं।

हाल ही में एक खास कार्यक्रम में इस फिल्म का टाइटल सामने लाया गया। इस कार्यक्रम में लक्ष्मी गोविंदराजू और एस ए गोविंदराजू जैसे कई दिग्गज मौजूद थे।

साथ ही, पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवेगौड़ा भी वहां पहुंचे, जिससे कार्यक्रम की रौनक और बढ़ गई। इस फिल्म में विजय राज के साथ मशहूर अदाकारा खुशबू भी नजर आएंगी। टीवी से फिल्मों का उनका यह सफर काफी खास रहने वाला है।