अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी की मौत का मामला

अभिनेता राहुल बनर्जी मामले में न्याय की मांग, हड़ताल पर जाने को तैयार बंगाली सिनेमा

लेखन ज्योति सिंह 10:13 am Apr 06, 202610:13 am

क्या है खबर?

बंगाली अभिनेता राहुल अरुणोदय बनर्जी का 29 मार्च को निधन हो गया था। बताया जाता है कि 43 वर्षीय अभिनेता ओडिशा के तलसारी बीच पर डूब गए थे। यह हादसा उस वक्त हुआ जब वह लोकप्रिय बंगाली शो 'भोलेबाबा पार करेगा' की शूटिंग कर रहे थे। इस दुखद घटना के बाद से बंगाली सितारे लगातारा अभिनेता के लिए इंसाफ की मांग उठा रहे हैं। इसी कड़ी में अब बंगाली इंडस्ट्री ने 7 अप्रैल को अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया है।