प्रभास निर्देशक जीतू माधवन के साथ एक शानदार पैन-इंडिया फिल्म में काम करने वाले हैं। यह फिल्म तेलुगु और मलयालम सिनेमा का मिला-जुला अंदाज दिखाएगी।

जीतू की हालिया हिट फिल्म 'सीन' के बाद से ही इस फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यूवी क्रिएशंस इस प्रोजेक्ट को निर्मित करेगी, लेकिन फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।

प्रभास का शेड्यूल काफी व्यस्त है, जिस वजह से अभी फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी।