प्रभास ने जीतू माधवन के साथ नई फिल्म के लिए मिलाया हाथ, जानिए कब से शुरू होगी शूटिंग
प्रभास निर्देशक जीतू माधवन के साथ एक शानदार पैन-इंडिया फिल्म में काम करने वाले हैं। यह फिल्म तेलुगु और मलयालम सिनेमा का मिला-जुला अंदाज दिखाएगी।
जीतू की हालिया हिट फिल्म 'सीन' के बाद से ही इस फिल्म को लेकर चर्चा तेज हो गई है। माना जा रहा है कि यूवी क्रिएशंस इस प्रोजेक्ट को निर्मित करेगी, लेकिन फैंस को थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा।
प्रभास का शेड्यूल काफी व्यस्त है, जिस वजह से अभी फिल्म की शूटिंग शुरू नहीं हो पाएगी।
प्रभास के व्यस्त शेड्यूल की वजह से जीतू के साथ काम में देरी
फिलहाल, प्रभास अपनी फिल्म 'फौजी' (जो मार्च 2027 में आएगी) की शूटिंग खत्म करने में लगे हैं। इसके साथ ही वह 'कल्कि 2898 एडी' के सीक्वल पर भी काम कर रहे हैं।
अगले साल त्योहारों के सीजन में आने वाली फिल्म 'स्पिरिट' की तैयारी में भी वह जुटे हैं। इन सभी प्रोजेक्ट्स के कारण, जीतू के साथ उनका काम शायद सितंबर 2027 तक ही शुरू हो पाएगा।
यूवी क्रिएशंस जल्द ही इस फिल्म को लेकर आधिकारिक घोषणा कर सकती है।