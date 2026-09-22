'द पैराडाइज' का प्री-रिलीज तूफान, नानी की फिल्म ने बटोरे इतने करोड़
अभिनेता नानी की नई फिल्म 'द पैराडाइज' रिलीज से पहले ही धूम मचाने लगी है। इस फिल्म के 7 करोड़ रुपये के एडवांस टिकट बिक चुके हैं, जिनकी संख्या करीब 72,000 है।
सेंसर बोर्ड (CBFC) से 'A' सर्टिफिकेट मिलने के बाद, यह फिल्म 24 सितंबर को बड़े पैमाने पर रिलीज़ होने वाली है। उम्मीद की जा रही है कि यह पहले ही दिन पूरी दुनिया में 50 करोड़ रुपये का आंकड़ा छू सकती है।
'द पैराडाइज' की 1.66 करोड़ की बिक्री में हैदराबाद सबसे आगे
शुरुआती बिक्री के मामले में हैदराबाद ने 1.66 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, बेंगलुरु और विजयवाड़ा से भी टिकटों की अच्छी बिक्री दर्ज हुई है।
राज्यवार कमाई देखें तो तेलंगाना 2.4 करोड़ रुपये के साथ सबसे ऊपर है। श्रीकांत ओडेला ने इस फिल्म का निर्देशन किया है।
नानी के साथ इसमें कायाडू लोहार और मोहन बाबू जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। इस शानदार टीम को लेकर दर्शक एक ब्लॉकबस्टर वीकेंड की उम्मीद कर रहे हैं।