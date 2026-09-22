'द पैराडाइज' का प्री-रिलीज तूफान, नानी की फिल्म ने बटोरे इतने करोड़

शुरुआती बिक्री के मामले में हैदराबाद ने 1.66 करोड़ रुपये की कमाई की है। वहीं, बेंगलुरु और विजयवाड़ा से भी टिकटों की अच्छी बिक्री दर्ज हुई है।

राज्यवार कमाई देखें तो तेलंगाना 2.4 करोड़ रुपये के साथ सबसे ऊपर है। श्रीकांत ओडेला ने इस फिल्म का निर्देशन किया है।

नानी के साथ इसमें कायाडू लोहार और मोहन बाबू जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखेंगे। इस शानदार टीम को लेकर दर्शक एक ब्लॉकबस्टर वीकेंड की उम्मीद कर रहे हैं।