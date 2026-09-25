'जिस शख्स से मैं 2 घंटे पहले मिला था', राजपाल यादव ने मुश्ताक खान के निधन पर जताया शोक

56 साल के अभिनेता मुश्ताक खान, जो 'वेलकम', 'हेरा फेरी' और 'स्त्री' जैसी फिल्मों में अपने यादगार किरदारों के लिए जाने जाते थे, कैंसर से लंबी लड़ाई लड़ते हुए इस दुनिया को अलविदा कह गए।

56 साल की उम्र में उनके निधन की खबर से पूरी फिल्म इंडस्ट्री शोक में डूब गई है। अभिनेता राजपाल यादव ने अपने इंस्टाग्राम पर मुश्ताक को श्रद्धांजलि देते हुए अपनी आखिरी मुलाकात का जिक्र किया।

राजपाल ने लिखा, "आज दोपहर मैं मुश्ताक भैया से मिलने गया था, उनसे बात भी की। उन्होंने मुझे देखा, मेरा हाथ पकड़ा और हमारी सारी बातें सुनीं और उन पर अपनी प्रतिक्रिया भी दी। मुझे अब भी यकीन नहीं हो रहा है कि जिस इंसान से मैं बस 2 घंटे पहले मिला था, जिसके साथ हाथ मिलाया था, वो अब हमारे बीच नहीं है।"