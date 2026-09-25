दिग्गज अभिनेता मुश्ताक खान का कैसे हुआ निधन?

कैंसर का पता चलने के बाद मुश्ताक की सेहत तेजी से बिगड़ती चली गई। जबकि बीमारी की चपेट में आने से ठीक पहले तक वह एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे।

5 दशकों तक चले अपने शानदार फिल्मी सफर में उन्होंने 'आशिकी' और 'सड़क' जैसी 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया।

उनका निधन बॉलीवुड में एक बड़ी कमी छोड़ गया है। हालांकि, उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा।