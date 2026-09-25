दिग्गज अभिनेता मुश्ताक खान का कैसे हुआ निधन?
बॉलीवुड ने एक जाना-पहचाना चेहरा खो दिया है। 'वेलकम' और 'गदर' जैसी फिल्मों में अपने यादगार किरदारों के लिए पहचाने जाने वाले मुश्ताक खान का 75 साल की उम्र में निधन हो गया।
उनके बेटे मोहसिन ने बताया कि 2 हफ्ते पहले तक उनके पिता बिल्कुल ठीक थे। अचानक पेट में तेज दर्द हुआ, जिसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहीं, जांच में उन्हें कैंसर होने की पुष्टि हुई।
मुश्ताक ने किया 500 से अधिक फिल्मों में काम
कैंसर का पता चलने के बाद मुश्ताक की सेहत तेजी से बिगड़ती चली गई। जबकि बीमारी की चपेट में आने से ठीक पहले तक वह एक फिल्म की शूटिंग कर रहे थे।
5 दशकों तक चले अपने शानदार फिल्मी सफर में उन्होंने 'आशिकी' और 'सड़क' जैसी 500 से भी ज्यादा फिल्मों में काम किया।
उनका निधन बॉलीवुड में एक बड़ी कमी छोड़ गया है। हालांकि, उनका काम हमेशा याद रखा जाएगा। उनके परिवार में उनकी पत्नी, एक बेटा और एक बेटी हैं। उनका अंतिम संस्कार शुक्रवार को किया जाएगा।