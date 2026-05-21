दृश्यम 3 की धूम के बीच मोहनलाल ने फैंस को ऐसे कहा शुक्रिया

'दृश्यम 3' में क्या है खास?

'दृश्यम 3' 21 मई 2026 को सिनेमाघरों में आई, जो इस लोकप्रिय थ्रिलर सीरीज की कहानी को वहीं से आगे बढ़ाती है, जहां पिछला हिस्सा खत्म हुआ था।

यह फ्रैंचाइजी साल 2013 में शुरू हुई थी और अपनी दिलचस्प कहानी के ट्विस्ट और मोहनलाल के जबरदस्त अभिनय की वजह से दर्शकों की पसंदीदा बन गई।

2021 में 'दृश्यम 2' की जबरदस्त सफलता के बाद, इसके तीसरे भाग से दर्शकों को फिर से सिनेमाघरों तक खींचने की पूरी उम्मीद है।