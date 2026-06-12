रिकॉर्डतोड़ फीस लेने के बाद भी जाह्नवी कपूर की 'पेड्डी' में बड़ा बदलाव, आखिर क्यों हटाए गए ये सीन? मनोरंजन Jun 12, 2026

खबरों के मुताबिक, अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अपनी तेलुगू फिल्म 'पेड्डी' के लिए 8 करोड़ रुपये फीस ले रही हैं। बताया जा रहा है कि यह उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फीस है।

यह रकम उनकी पिछली फिल्म 'देवरा' के लिए मिली 5 करोड़ रुपये की फीस से काफी ज्यादा है।

तेलुगू इंडस्ट्री में लगातार हिट फिल्में देने के बाद उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब उनकी फीस में इतना बड़ा उछाल आया है।