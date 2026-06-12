रिकॉर्डतोड़ फीस लेने के बाद भी जाह्नवी कपूर की 'पेड्डी' में बड़ा बदलाव, आखिर क्यों हटाए गए ये सीन?
मनोरंजन
खबरों के मुताबिक, अभिनेत्री जाह्नवी कपूर अपनी तेलुगू फिल्म 'पेड्डी' के लिए 8 करोड़ रुपये फीस ले रही हैं। बताया जा रहा है कि यह उनके करियर की अब तक की सबसे बड़ी फीस है।
यह रकम उनकी पिछली फिल्म 'देवरा' के लिए मिली 5 करोड़ रुपये की फीस से काफी ज्यादा है।
तेलुगू इंडस्ट्री में लगातार हिट फिल्में देने के बाद उनकी लोकप्रियता इतनी बढ़ गई है कि अब उनकी फीस में इतना बड़ा उछाल आया है।
जाह्नवी के किरदार की वजह से 'पेड्डी' में हुए बदलाव
हाल ही में बॉक्स ऑफिस पर मिली लगातार सफलता की वजह से जाह्नवी को 'गोल्डन लेग' वाली अभिनेत्री का टैग भी मिल गया है।
हालांकि, 'पेड्डी' में जाह्नवी के किरदार के कुछ दृश्य पर दर्शकों ने आपत्ति जताई, क्योंकि उन्हें विवादास्पद माना गया।
इस विवाद के बाद निर्देशक ने आगे से ऐसी गलतियां न दोहराने का वादा किया है और अब उन विवादित दृश्य को फिल्म से हटा दिया गया है।