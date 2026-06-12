दर्शकों के चहेते दिनयार तिरंदाज का निधन, 4 दशकों के अभिनय सफर पर लगा विराम

ऐसे खत्म हुआ 4 दशकों का सफर

दिनयार ने अपने अभिनय करियर की शुरुआत साल 1984 में फिल्म 'दुनिया' से की थी। उसके बाद, उन्होंने टीवी और फिल्मों, दोनों में 4 दशकों तक काम किया।

आम लोगों के किरदार निभाने में वो खास माहिर थे। उनकी अदाकारी में एक स्वाभाविक ईमानदारी झलकती थी। 'नुक्कड़' में उनके किरदार को दर्शक आज भी याद करते हैं।

इसके साथ ही, उन्होंने बॉलीवुड की कई फिल्मों में यादगार सहायक भूमिकाएं भी निभाईं। उनके चाहने वाले और उनके साथ काम करने वाले कलाकार उन्हें सोशल मीडिया पर याद कर रहे हैं।

लोग उनकी सच्ची अदाकारी और अपने काम के प्रति उनके समर्पण की जमकर तारीफ कर रहे हैं। ये सब दिखाता है कि भारतीय मनोरंजन जगत में उनका कितना महत्वपूर्ण स्थान था।