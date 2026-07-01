अभिनेत्री दीपा बालू वेब सीरीज 'हार्ट बीट 3' से हुईं बाहर, प्रशंसक हुए निराश
मनोरंजन
लोकप्रिय तमिल वेब सीरीज 'हार्ट बीट' में डॉ. रीना की भूमिका निभाने वाली अभिनेत्री दीपा बालू ने हाल ही में बताया है कि वह सीजन 3 शुरू होने से पहले ही शो छोड़ रही हैं।
इंस्टाग्राम पर उन्होंने अपनी भावनाएं साझा करते हुए लिखा, 'कुछ लोगों और जगहों को छोड़ना कभी आसान नहीं होता, लेकिन कभी-कभी, कुछ विदाई हमारे अपने भले के लिए होती हैं।' उनके इस फैसले से शो में एक बड़ा बदलाव आएगा।
प्रशंसक कर रहे हैं दीपा के 'हार्ट बीट' में अभिनय की तारीफ
दीपा के दमदार अभिनय और दूसरे कलाकारों के साथ उनकी शानदार केमिस्ट्री की वजह से डॉ. रीना का किरदार दर्शकों का पसंदीदा बन गया था।
हालांकि, प्रशंसक उनके जाने से थोड़े दुखी जरूर हैं, लेकिन उन्होंने पहले 2 सीजन में दीपा के काम को खूब सराहा है।
अब जब सीजन 3 में नई कहानियों और कई बदलावों की बात चल रही है, तो सभी यह जानने को बेताब हैं कि शो अपने एक बड़े सितारे के बिना आगे कैसे बढ़ेगा।