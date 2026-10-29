चिरंजीवी का नेटफ्लिक्स डेब्यू: 'मेगावर्स' की शूटिंग शुरू, जानें शो में कौन-कौन आएगा?

मेगास्टार चिरंजीवी ने अपनी पहली नेटफ्लिक्स टॉक शो 'मेगावर्स' की शूटिंग शुरू कर दी है। आज ही इस सीरीज का ऐलान किया गया है।

इसका मुख्य मकसद तेलुगु सिनेमा की शानदार विरासत का जश्न मनाना है, ताकि फैंस अपने पसंदीदा मेगास्टार से एक नए अंदाज में जुड़ सकें।

नेटफ्लिक्स ने शो के लिए एक खास टैगलाइन दी है, "मास की ग्रामर, स्टाइल की डेफिनेशन। मेगास्टार यहां हैं।"

इस टैगलाइन से ही साफ हो जाता है कि शो में दर्शकों को क्या कुछ खास देखने को मिलेगा।