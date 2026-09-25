आमिर खान को मिलेगा बड़ा सम्मान, SGIFF में स्क्रीन आइकॉन पुरस्कार से नवाजे जाएंगे

37वां SGIFF 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस फेस्टिवल में मुख्य रूप से एशियाई फिल्म प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा।

आमिर के साथ-साथ, जापानी निर्देशक हिरोकाज़ु कोरे-एडा को भी 'सिनेमा ऑनरेरी' सम्मान मिलेगा। फेस्टिवल में कोरे-एडा की फिल्म `लुक बैक` जैसे कई प्रीमियर भी होंगे।

दक्षिण कोरियाई थ्रिलर फिल्म `द असासिन` इस फेस्टिवल की शुरुआत करेगी। इसके अलावा, पूरे एशिया के बड़े नामों के साथ सवाल-जवाब के कई सेशन भी आयोजित किए जाएंगे।