आमिर खान को मिलेगा बड़ा सम्मान, SGIFF में स्क्रीन आइकॉन पुरस्कार से नवाजे जाएंगे
इस साल के सिंगापुर इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल (SGIFF) में आमिर खान को 'स्क्रीन आइकन' पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
इस खास मौके पर वे अपनी मशहूर फिल्म 'लगान' की एक खास स्क्रीनिंग में शामिल होंगे।
यह वही क्रिकेट फिल्म है, जिसने भारतीय सिनेमा को दुनिया भर में पहचान दिलाई थी और इस साल इसके 25 साल पूरे हो रहे हैं।
SGIFF में हिरोकाज़ु को मिलेगा 'सिनेमा ऑनरेरी' सम्मान
37वां SGIFF 21 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस फेस्टिवल में मुख्य रूप से एशियाई फिल्म प्रतिभाओं को सम्मानित किया जाएगा।
आमिर के साथ-साथ, जापानी निर्देशक हिरोकाज़ु कोरे-एडा को भी 'सिनेमा ऑनरेरी' सम्मान मिलेगा। फेस्टिवल में कोरे-एडा की फिल्म `लुक बैक` जैसे कई प्रीमियर भी होंगे।
दक्षिण कोरियाई थ्रिलर फिल्म `द असासिन` इस फेस्टिवल की शुरुआत करेगी। इसके अलावा, पूरे एशिया के बड़े नामों के साथ सवाल-जवाब के कई सेशन भी आयोजित किए जाएंगे।