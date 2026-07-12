श्रेयस तलपड़े-काजल अग्रवाल की 'द इंडिया स्टोरी' के टीजर पर बवाल, कीटनाशकों के गलत चित्रण पर भड़का ACFI
श्रेयस तलपड़े और काजल अग्रवाल की आने वाली फिल्म 'द इंडिया स्टोरी: स्लो पॉइजन इन प्रोग्रेस' का टीजर रिलीज होते ही एक नई बहस शुरू हो गई है। एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (ACFI) ने इस फिल्म के प्रमाणपत्र की दोबारा जांच करने की मांग की है। फेडरेशन का आरोप है कि फिल्म के टीजर में कीटनाशकों को कैंसर और खाने की सुरक्षा से जुड़ी समस्याओं से गलत तरीके से जोड़कर दिखाया गया है, जो कि सही नहीं है।
फिल्म के वैज्ञानिक दावों को लेकर भेजा गया कानूनी नोटिस
ACFI का आरोप है कि टीजर में कीटनाशकों के खतरों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, जिससे किसानों की छवि पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी बीच एग्री बिजनेस सेंटर के भावेश सोढ़ा ने फिल्म में किए गए दावों के वैज्ञानिक आधार पर सवाल उठाते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। दूसरी तरफ फिल्म के निर्देशक चेतन डीके का कहना है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसका उद्देश्य कीटनाशकों के सही और जिम्मेदार इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आगामी 24 जुलाई को फिल्म रिलीज होने वाली है और इस विवाद के बीच दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी बातों पर अड़े हुए हैं।