श्रेयस तलपड़े-काजल अग्रवाल की 'द इंडिया स्टोरी' के टीजर पर बवाल, कीटनाशकों के गलत चित्रण पर भड़का ACFI

फिल्म के वैज्ञानिक दावों को लेकर भेजा गया कानूनी नोटिस

ACFI का आरोप है कि टीजर में कीटनाशकों के खतरों को बहुत बढ़ा-चढ़ाकर पेश किया गया है, जिससे किसानों की छवि पर बुरा असर पड़ सकता है। इसी बीच एग्री बिजनेस सेंटर के भावेश सोढ़ा ने फिल्म में किए गए दावों के वैज्ञानिक आधार पर सवाल उठाते हुए कानूनी नोटिस भेजा है। दूसरी तरफ फिल्म के निर्देशक चेतन डीके का कहना है कि ये फिल्म सच्ची घटनाओं पर आधारित है और इसका उद्देश्य कीटनाशकों के सही और जिम्मेदार इस्तेमाल के प्रति लोगों को जागरूक करना है। आगामी 24 जुलाई को फिल्म रिलीज होने वाली है और इस विवाद के बीच दोनों ही पक्ष अपनी-अपनी बातों पर अड़े हुए हैं।