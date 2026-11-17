सलमान के साथ अभिश्री का रिश्ता फिल्म से भी पुराना है। उन्होंने सलमान की फिल्म 'सिकंदर' (2025) में क्लैप सहायक निर्देशक के तौर पर काम किया है।

इसके अलावा, वह सलमान के दबंग टूर का भी हिस्सा रह चुकी हैं। 'मातृभूमि' के ऑडिशन के दौरान निर्देशक अपूर्व लखिया की नजर अभिश्री की प्रतिभा पर पड़ी।

इसी वजह से उन्होंने कोरियोग्राफी छोड़कर अभिनय में कदम रखा। यह फिल्म 2020 के गलवान घाटी संघर्ष की पृष्ठभूमि पर बनी है।

इसमें सैनिकों और उनके परिवारों की जिंदगी को करीब से दिखाया गया है। फिल्म में अभिश्री एक इंग्लिश टीचर बनी हैं, जिनकी शादी एक मेडिकल स्टाफ से हुई है।

वहीं, सलमान कर्नल संतोष बाबू का किरदार निभा रहे हैं। 'मातृभूमि' 4 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी।