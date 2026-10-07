शाहरुख खान की इस सीख पर चल रहे अभिषेक बच्चन

शाहरुख के इस गुरुमंत्र पर चल रहे अभिषेक बच्चन, बोले- उन्होंने कई बार मेरी जिम्मेदारी उठाई

लेखन नेहा शर्मा 04:22 pm Oct 07, 202604:22 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान की एक खास सलाह अभिषेक बच्चन के अभिनय करियर की नींव बनी हुई है। अपनी पहली फिल्म से पहले मिली इस छोटी पर बड़ी सीख को अभिषेक आज भी मानते हैं। उनका मानना है कि जो काम आप अभी कर रहे हैं, उससे सच्चा प्यार करना ही आपको बेहतर एक्टर बनाता है। यही सोच उन्हें सही फिल्में चुनने में मदद करती है। अपने करियर में शाहरुख के जुड़ाव और समर्थन पर क्या बोले अभिषेक, आइए जानते हैं।