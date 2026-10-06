शाहरुख खान की 'किंग' में दिखेंगी करीना कपूर

शाहरुख खान और करीना कपूर की जोड़ी फिर मचाएगी धमाल, 'किंग' में मिलेगा खास तोहफा

लेखन ज्योति सिंह 03:35 pm Oct 06, 202603:35 pm

क्या है खबर?

शाहरुख खान और करीना कपूर ने 'अशोका' और 'रा.वन' समेत कई फिल्मों में काम किया है। लंबे समय के बाद यह जोड़ी फिर एक साथ धमाल मचाती हुई नजर आएगी। दर्शकों का यह अवसर अभिनेता की आगामी फिल्म 'किंग' देगी। बताया जा रहा है कि फिल्म के एक गाने 'डैडी कूल' में करीना को थिरकते हुए देखा जाएगा। उनके साथ शाहरुख भी इस गाने का हिस्सा बनेंगे जो फिल्म के प्रमुख आकर्षणों में से एक होने की उम्मीद है।