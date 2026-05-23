गायक अभिजीत घोषाल ने सुरीली धुनों में पिरोया मां के जाने का दर्द, रिलीज किया ये गाना मनोरंजन May 23, 2026

गायक अभिजीत घोषाल ने अपनी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि देते हुए 'मां तू क्यों चली गई' गाना रिलीज किया है। ये उनकी मां के लिए एक बेहद निजी और भावुक श्रद्धांजलि है। इस गाने में प्रयागराज की उनकी बचपन की यादें और मां के बिना महसूस होने वाला खालीपन साफ झलकता है।

घोषाल ने बताया, "ये दरअसल पहला गाना था, जो मैंने कभी लिखा था।" उन्होंने कहा कि उनकी अपनी भावनाओं और पुरानी यादों ने ही इस गाने को आकार दिया है।