गायक अभिजीत घोषाल ने सुरीली धुनों में पिरोया मां के जाने का दर्द, रिलीज किया ये गाना
मनोरंजन
गायक अभिजीत घोषाल ने अपनी दिवंगत मां को श्रद्धांजलि देते हुए 'मां तू क्यों चली गई' गाना रिलीज किया है। ये उनकी मां के लिए एक बेहद निजी और भावुक श्रद्धांजलि है। इस गाने में प्रयागराज की उनकी बचपन की यादें और मां के बिना महसूस होने वाला खालीपन साफ झलकता है।
घोषाल ने बताया, "ये दरअसल पहला गाना था, जो मैंने कभी लिखा था।" उन्होंने कहा कि उनकी अपनी भावनाओं और पुरानी यादों ने ही इस गाने को आकार दिया है।
घोषाल के संगीत का मध्यमवर्गीय सफर
ये गाना मध्यम वर्गीय परिवेश में पले-बढ़े लोगों की भावनाओं से भी जुड़ता है। इसमें प्यार, गम और उन सपनों का भी जिक्र है, जो बच्चे अपनी मां के लिए पूरा करना चाहते हैं। लगातार 11 बार 'सा रे गा मा पा' जीतकर रिकॉर्ड बना चुके घोषाल आज भी बॉलीवुड, भक्ति और अपने नए गानों में तरह-तरह के म्यूजिकल स्टाइल आजमा रहे हैं, लेकिन अपनी जड़ों से हमेशा जुड़े रहते हैं।