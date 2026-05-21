CJI की टिप्पणी से बनी 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने मचाया तहलका, 5 दिन में 1 करोड़ फॉलोअर्स
एक नई मजाकिया राजनीतिक पार्टी, कॉकरोच जनता पार्टी (CJP), इन दिनों इंटरनेट पर खूब धूम मचा रही है। अभिजीत दीपके ने इसे 16 मई को लॉन्च किया था और सिर्फ पांच दिनों के अंदर ही इसके फॉलोअर्स की संख्या 1 करोड़ (10 मिलियन) से ज्यादा हो गई है।
इस पार्टी को भारत के मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की उस वायरल टिप्पणी से प्रेरणा मिली है, जिसमें उन्होंने सोशल मीडिया पर कुछ एक्टिविस्ट्स को 'कॉकरोच' जैसा कहा था।
वहीं अब अनुराग कश्यप, दीया मिर्जा, कोंकणा सेन शर्मा और फातिमा सना शेख जैसे कई बड़े सितारों ने इस पार्टी का समर्थन किया है।
कॉकरोच जनता पार्टी का घोषणापत्र ले आया मीम्स की बाढ़
CJP का घोषणापत्र भी काफी मजेदार है। इसमें मुख्य न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट न देने और संसद में 50% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने जैसी मांगें शामिल हैं।
कुणाल कामरा और उर्फी जावेद जैसे सितारों ने भी इसका समर्थन किया है, जिससे इसकी पहुंच और ज्यादा लोगों तक हुई है। यह आंदोलन अब पूरी तरह से एक मीम फेस्ट बन गया है, जहां लोग खुद को 'योग्य उम्मीदवार' बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस मजाक को फैला रहे हैं।
इन सब की वजह से राजनीति थोड़ी मजेदार हो गई है और यह तेजी से वायरल भी हो रहा है।