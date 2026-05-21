CJI की टिप्पणी से बनी 'कॉकरोच जनता पार्टी' ने मचाया तहलका, 5 दिन में 1 करोड़ फॉलोअर्स

कॉकरोच जनता पार्टी का घोषणापत्र ले आया मीम्स की बाढ़

CJP का घोषणापत्र भी काफी मजेदार है। इसमें मुख्य न्यायाधीशों को रिटायरमेंट के बाद राज्यसभा सीट न देने और संसद में 50% महिलाओं के लिए सीटें आरक्षित करने जैसी मांगें शामिल हैं।

कुणाल कामरा और उर्फी जावेद जैसे सितारों ने भी इसका समर्थन किया है, जिससे इसकी पहुंच और ज्यादा लोगों तक हुई है। यह आंदोलन अब पूरी तरह से एक मीम फेस्ट बन गया है, जहां लोग खुद को 'योग्य उम्मीदवार' बता रहे हैं और सोशल मीडिया पर इस मजाक को फैला रहे हैं।

इन सब की वजह से राजनीति थोड़ी मजेदार हो गई है और यह तेजी से वायरल भी हो रहा है।