'चुनरी चुनरी' गाने पर अभिजीत भट्टाचार्य ने प्रतिक्रिया दी

अभिजीत भट्टाचार्य ने 'चुनरी चुनरी' गाने की आलोचना की, बोले- वरुण कभी सलमान नहीं बन सकते

लेखन ज्योति सिंह 10:05 am May 27, 202610:05 am

क्या है खबर?

वरुण धवन की आगामी फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' से 'चुनरी चुनरी' गाना रिलीज हो चुका है। यह 1999 में आई सलमान खान की फिल्म 'बीवी नंबर 1' के मूल गाने 'चुनरी चुनरी' का रीमेक वर्जन है, जिसे अभिजीत भट्टाचार्य ने अपनी आवाज दी थी। अब जब रीमेक गाना रिलीज किया गया है, तो सोशल मीडिया पर इसे प्यार कम और आलोचनाएं ज्यादा मिल रही हैं। इस बीच, गायक ने भी वरुण के गाने पर प्रतिक्रिया दी है।