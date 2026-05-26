फिल्म 'है जवानी तो...' से जारी हुआ 'चुनरी चुनरी' गाना, वरुण-पूजा और मृणाल ने जमाया रंग

लेखन ज्योति सिंह 05:20 pm May 26, 202605:20 pm

क्या है खबर?

फिल्म 'है जवानी तो इश्क होना है' से वरुण धवन, पूजा हेगड़े और मृणाल ठाकुर का नया गाना 'चुनरी चुनरी' यूट्यूब पर जारी हो गया है। इसमें तीनों कलाकारों ने अभिनय जबरदस्त डांस और केमिस्ट्री से लोगों का ध्यान खींच लिया है। बता दें, यह गाना मूल रूप से डेविड धवन की फिल्म 'बीवी नंबर 1' (1999) का है, जिसमें सलमान खान और सुष्मिता सेन नजर आए थे। निर्माताओं ने गाने को आज के आधुनिक संगीत में पेश किया है।