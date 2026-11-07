रणबीर कपूर के चेहरे और बॉडी डबल का मिला-जुला कमाल, अभय अरोड़ा ने बताया 'रामायण' के खास VFX सीन का सच

फिल्म 'रामायण' में रणबीर कपूर के बॉडी डबल के तौर पर काम करने वाले अभिनेता अभय अरोड़ा ने भगवान परशुराम के किरदार से जुड़े अपने अनुभव साझा किए हैं। उन्होंने बताया कि भगवान राम और परशुराम के बीच के दृश्य को फिल्माने के लिए उन्होंने और रणबीर कपूर ने एक जैसे डायलॉग, हाव-भाव और भावनाओं के साथ अभिनय किया। निर्माताओं ने कुछ दृश्यों में अभय के शरीर पर रणबीर का चेहरा लगाने का फैसला किया, ताकि दोनों किरदारों के बीच समानता दिखाई जा सके।

अभय के मुताबिक, फिल्म में कुछ शॉट्स पूरी तरह उनके हैं, जबकि कुछ रणबीर ने दिए हैंra। बाद में दोनों के अभिनय को मिलाकर पर्दे पर दिखाया गया। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु के छठे अवतार परशुराम और सातवें अवतार भगवान राम के बीच संबंध और चेहरे की समानता दिखाना निर्माताओं का रचनात्मक फैसला था। अभय ने ये भी कहा कि परशुराम के धनुष देने और कुछ अन्य दृश्यों में उनका ही अभिनय इस्तेमाल किया गया है।