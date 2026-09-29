क्रिस्टोफर रीव के बेटे विल ने दी कैंसर को मात, बताया क्यों समय रहते जांच कराना है बेहद जरूरी

सितंबर में विल के लेटेस्ट चेकअप से इस बात की पुष्टि हुई कि अब वह पूरी तरह कैंसर-मुक्त हैं। अपने माता-पिता के जन-जागरूकता के काम से प्रेरणा लेकर, वह अब खुलकर अपनी बात कह रहे हैं।

उनका मकसद है कि लोग अपने शरीर में होने वाले बदलावों पर ध्यान दें और जरुरत पड़ने पर मदद लेने में देरी न करें।

उन्होंने कहा, "मैं खुशकिस्मत रहा कि मुझे इसका पता समय रहते चल गया।" इस मुश्किल दौर में उन्होंने अपने करीबियों से मिले सहयोग को सराहा।

उनका कहना है कि इस अनुभव ने उन्हें समुदाय और आपसी सहयोग के महत्व को और भी ज्यादा समझाया है।