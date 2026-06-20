'द सोशल रेकनिंग' का दमदार ट्रेलर रिलीज, फेसबुक के बड़े राज खोलने वाली इंजीनियर पर बनी फिल्म मनोरंजन Jun 20, 2026

आरोन सोर्किन की नई फिल्म 'द सोशल रेकनिंग' का पहला ट्रेलर रिलीज हो गया है। ये फिल्म साल 2021 में हुए फेसबुक फाइल्स लीक के असली मामले पर आधारित है। फिल्म की कहानी फेसबुक की एक इंजीनियर फ्रांसेस हॉगन के इर्द-गिर्द घूमती है, जिन्होंने कंपनी के कई बड़े और अहम राज दुनिया के सामने खोले थे। फिल्म में फ्रांसेस का रोल माइकी मैडिसन निभा रही हैं, वहीं पत्रकार जेफ हॉरविट्ज का किरदार जेरेमी एलन व्हाइट निभा रहे हैं, जिन्होंने इन खुलासों को दुनिया तक पहुंचाने में मुख्य भूमिका निभाई थी।