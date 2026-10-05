मार्क जुकरबर्ग पर बड़ा खुलासा, 'द सोशल रेकनिंग' में दिखेगा बेबाक अंदाज

यह फिल्म फेसबुक के उस फैसले को सामने लाती है, जिसमें उसने 2020 के अमेरिकी चुनाव से पहले राजनीतिक विज्ञापनों की फैक्ट-चेक नहीं की थी।

इस फैसले ने ट्रंप के चुनाव विवाद और 6 जनवरी के कैपिटल हमले जैसी घटनाओं को प्रभावित किया था। फिल्म में मार्क जुकरबर्ग की भूमिका जेरेमी स्ट्रॉन्ग निभा रहे हैं, जबकि व्हिसलब्लोअर फ्रांसिस हॉगन का किरदार माइकी मैडिसन और पत्रकार जेफ हॉरविट्ज का किरदार जेरेमी एलन व्हाइट निभा रहे हैं।

आरोन ने इस बार निजी ड्रामा से हटकर यह दिखाया है कि कैसे बड़ी टेक कंपनियां समाज को आकार देती हैं। आरोन कहते हैं, "मैंने उसे एक ही स्थिति में रखकर, उससे केवल एक ही तर्क पेश करवाया है।"