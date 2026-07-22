'भाई तेरा स्टार है' में रीक्रिएट हुआ 28 साल पुराना आमिर-रानी का ये गाना, देखें वीडियो

लेखन ज्योति सिंह 01:33 pm Jul 22, 202601:33 pm

क्या है खबर?

राघव जुयाल बतौर हीरो अपनी पहली फिल्म 'भाई तेरा स्टार है' से लोगों के बीच आने को तैयार हैं। विवेक बी. अग्रवाल के निर्देशन में बनी ये एक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें संजय कपूर, निहारिका एनएम, चंदन रॉय सान्याल और विकल्प मेहता समेत कई कलाकार अहम किरदारों में हैं। इसका ट्रेलर जारी हो चुका है, जबकि फिल्म 30 जुलाई को सिनेमाघरों का रुख करेगी। अब फिल्म से एक रोमांटिक गाना जारी हुआ है, जो असल में एक रीमेक ट्रैक है।