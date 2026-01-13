आमिर खान को 'दादासाहेब फाल्के' में देखने के लिए करना होगा इंतजार, हुआ ये बदलाव
क्या है खबर?
बॉलीवुड सुपरस्टार आमिर खान की फिल्मों का हर किसी को बेसब्री से इंतजार रहता है। 'लाल सिंह चड्ढा' फ्लॉप होने से आमिर ने पूरी तरह फिल्मों से दूरी बना ली थी, लेकिन 2025 में उन्होंने 'सितारे जमीन पर' के साथ सिल्वर स्क्रीन पर वापसी की। आमिर की अगली फिल्म 'दादासाहेब फाल्के' बायोपिक है जिसे बनाने की जिम्मेदारी फिल्म निर्माता राजकुमार हिरानी ने उठाई है। ताजा जानकारी से पता चलता है कि फिल्म का इंतजार लंबा होने वाला है।
शूटिंग
मार्च से शुरू होगी 'दादासाहेब फाल्के' की शूटिंग
मिड-डे के मुताबिक, दादासाहेब फाल्के की जिंदगी पर आधारित इस बायोपिक की शूटिंग जनवरी, 2026 में शुरू होनी थी। अब योजनाओं में बदलाव आया है। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को मार्च के आखिर में फ्लोर पर उतारने की योजना है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, स्क्रिप्ट का नया ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जो आमिर और हिरानी दोनों के दृष्टिकोण से मेल खाता हो और फाल्के के उस सफर को बखूबी से दिखाए जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक बनाया है।
वजह
इस कारण स्क्रिप्ट में किया जा रहा बदलाव
सूत्र ने बताया, "हिरानी और आमिर इस बात पर सहमत हैं कि फिल्म इमोशनली आधुनिक होनी चाहिए, लेकिन साथ ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी जुड़ी रहनी चाहिए। स्क्रिप्ट में बदलाव हास्य और गंभीरता का संतुलन बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किरदार का विकास फाल्के के कद को बखूबी दर्शाता हो।" सूत्र ने बताया कि फिल्म का ड्राफ्ट फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद प्रोडक्शन का काम शुरू होगा।