आमिर खान को 'दादासाहेब फाल्के' में देखने के लिए करना होगा इंतजार, हुआ ये बदलाव

मिड-डे के मुताबिक, दादासाहेब फाल्के की जिंदगी पर आधारित इस बायोपिक की शूटिंग जनवरी, 2026 में शुरू होनी थी। अब योजनाओं में बदलाव आया है। इस बहुप्रतीक्षित परियोजना को मार्च के आखिर में फ्लोर पर उतारने की योजना है। अंदरूनी सूत्रों के मुताबिक, स्क्रिप्ट का नया ड्राफ्ट तैयार हो रहा है, जो आमिर और हिरानी दोनों के दृष्टिकोण से मेल खाता हो और फाल्के के उस सफर को बखूबी से दिखाए जिसने उन्हें भारतीय सिनेमा का जनक बनाया है।

वजह

इस कारण स्क्रिप्ट में किया जा रहा बदलाव

सूत्र ने बताया, "हिरानी और आमिर इस बात पर सहमत हैं कि फिल्म इमोशनली आधुनिक होनी चाहिए, लेकिन साथ ही ऐतिहासिक पृष्ठभूमि से भी जुड़ी रहनी चाहिए। स्क्रिप्ट में बदलाव हास्य और गंभीरता का संतुलन बेहतर बनाने के लिए किया जा रहा है। वह सुनिश्चित करना चाहते हैं कि किरदार का विकास फाल्के के कद को बखूबी दर्शाता हो।" सूत्र ने बताया कि फिल्म का ड्राफ्ट फरवरी तक पूरा होने की उम्मीद है। इसके बाद प्रोडक्शन का काम शुरू होगा।