आमिर खान और गौरी खान ने थामा एक-दूजे का हाथ

आमिर खान ने गौरी स्प्रैट से घर पर ही की कोर्ट मैरिज, सामने आई पहली तस्वीर

लेखन नेहा शर्मा 01:12 pm Jul 05, 202601:12 pm

क्या है खबर?

आखिरकार वो शुभ घड़ी आ गई है, जिसका आमिर खान के साथ-साथ उनके प्रशंसकों को भी बेसब्री से इंतजार था। बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी के बंधन में बंध गए हैं। मुंबई के पाली हिल स्थित उनके आवास पर बारिश के बीच बेहद निजी और 'घरेलू' अंदाज में यह विवाह संपन्न हुआ। कोर्ट मैरिज के बाद दोनों परिवारों और बेहद करीबी दोस्तों की मौजूदगी में इस खास दिन का जश्न मनाया गया।