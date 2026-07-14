ओमी वैद्य ने सोनम वांगचुक का समर्थन किया

सोनम वांगचुक के समर्थन में आए '3 इडियट्स' वाले चतुर रामलिंगम, कर डाली ये अपील

लेखन ज्योति सिंह 12:08 pm Jul 14, 202612:08 pm

क्या है खबर?

आमिर खान की फिल्म '3 इडियट्स' में चतुर रामलिंगम का किरदार निभाकर लोकप्रिय हुए अभिनेता ओमी वैद्य अचानक चर्चा में आ गए हैं। उन्होंने दिल्ली में चल रही अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल के दौरान शिक्षाविद सोनम वांगचुक का समर्थन किया है। ओमी ने वांगचुक और '3 इडियट्स' के मशहूर किरदार 'फुंसुख वांगडू' के बीच संबंध बताया और भूख हड़ताल के दौरान वांगचुक की बिगड़ती सेहत पर चिंता जताई। उन्होंने कहा कि वांगचुक का लगभग 8 किलो वजन कम हो गया है।