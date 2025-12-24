'3 इडियट्स' के सीक्वल पर काम चल रहा या नहीं? शरमन जोशी ने दी प्रतिक्रया
क्या है खबर?
सुपरस्टार आमिर खान की ब्लॉकबस्टर फिल्म '3 इडियट्स' अपने सीक्वल को लेकर चर्चा में है। रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि निर्माता सीक्वल की तैयारी में हैं। इस खबर के बाहर आते ही प्रशंसकों की खुशी सातवें आसमान पर पहुंच गई है। चर्चा यहां तक है कि निर्देशक राजकुमार हिरानी ने फिल्म का अस्थायी नाम '4 इडियट्स' रखा है। वह एक नए चेहरे को शामिल करने की योजना है। अब शरमन जोशी ने इन खबरों पर प्रतिक्रिया दी है।
प्रतिक्रिया
'3 इडियट्स' के सीक्वल पर शरमन की प्रतिक्रिया
हिंदुस्तान टाइम्स के मुताबिक, जब शरमन से पूछा गया कि क्या वाकई '3 इडियट्स' के सीक्वल पर काम चल रहा है, तो उन्होंने कहा, "मुझे पूरी उम्मीद है कि ऐसा होगा, लेकिन मुझे अभी तक इसकी जानकारी नहीं दी गई है।" उन्होंने कहा, "कई बार ऐसी खबरें आई हैं कि सीक्वल बन रहा है। पिछली बार जब आई थी, तो पता चला कि ये किसी विज्ञापन अभियान के लिए थी। देखते हैं, उम्मीद है कि इस बार सच होगी।"
फिल्म
शरमन ने '3 इडियट्स' को याद किया
शरमन ने 2009 में रिलीज '3 इडियट्स' को याद करते हुए कहा, "मैं जिम में सिक्स-पैक एब्स बनाने में लगा था, तभी राजू सर (निर्देशक) का आखिरी कॉल आया। उन्होंने मुझसे कहा, 'अब 3 साल तक तू जिम की शक्ल नहीं देखेगा।" अभिनेता ने बताया कि '3 इडियट्स' याद आते ही उनके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। '3 इडियट्स' आमिर और शरमन के अलावा, आर माधवन, करीना कपूर, बोमन ईरानी और मोना सिंह भी अहम किरदार में थे।