आमिर खान की 'ना' ने चमका दी इन कलाकारों की किस्मत, ठुकराई ये फिल्में रहीं ब्लॉकबस्टर

#1, #2 & #3

'डर', 'हम आपके हैं कौन?' और 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे'

'डर' के लिए सबसे पहले आमिर को प्रस्ताव दिया गया था, लेकिन उन्होंने इसमें काम करने से इनकार कर दिया। फिर शाहरुख को यह किरदार मिला। 'हम आपके हैं कौन?' के निर्माता आमिर को इसमें लेना चाहते थे, लेकिन फिर अचानकर उन्होंने इसमें काम करने से मना कर दिया। फिर सलमान ने इसमें काम किया। 'दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे' के निर्माता की पसंद आमिर थे, लेकिन जब उन्होंने इसे ठुकरा दिया, तब शाहरुख को इसमें लिया गया।