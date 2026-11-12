आमिर खान और फरहान अख्तर की बड़ी साझेदारी, जोरों पर नया 'माइक्रोड्रामा' प्लेटफॉर्म लाने की तैयारी
क्या है खबर?
बॉलीवुड के 2 बड़े प्रोडक्शन हाउस आमिर खान प्रोडक्शंस और फरहान अख्तर-रितेश सिधवानी की एक्सेल एंटरटेनमेंट ने साथ मिलकर नया माइक्रोड्रामा प्लेटफॉर्म लॉन्च करने का फैसला किया है। इस प्लेटफॉर्म पर दर्शकों को मोबाइल पर छोटी-छोटी कहानियां और मनोरंजक कंटेंट देखने को मिलेगा। दोनों कंपनियां पिछले कुछ समय से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रही थीं। इस साझेदारी के जरिए वे तेजी से बढ़ते शॉर्ट-वीडियो मनोरंजन बाजार में अपनी मजबूत जगह बनाना चाहती हैं।
तैयारी
मोबाइल स्क्रीन के लिए तैयार हो रहीं खास ओरिजिनल कहानियां
इस नए प्रोजेक्ट को मोबाइल पर देखे जाने वाले छोटे वीडियो (शॉर्ट-फॉर्मेट) की बढ़ती मांग को ध्यान में रखकर एक बड़े कंटेंट हब के रूप में तैयार किया जा रहा है।
इसके लिए दोनों प्रोडक्शन हाउस अपनी पुरानी हिट फिल्मों और कहानियों के अधिकारों (लाइब्रेरी) का इस्तेमाल करेंगे। इसके साथ ही, खास तौर पर इस 'माइक्रोड्रामा' स्टाइल के लिए बिल्कुल नई और ओरिजिनल कहानियां तैयार करने पर भी बड़ा निवेश किया जाएगा।
नया प्लेटफॉर्म
शॉर्ट वीडियो ऐप्स से अलग होगा नया प्लेटफॉर्म, प्रीमियम कंटेंट पर रहेगा फोकस
आम शॉर्ट-वीडियो ऐप्स से अलग, इस नए प्लेटफॉर्म का पूरा ध्यान बेहतरीन कहानियों और शानदार प्रोडक्शन क्वालिटी वाले प्रीमियम कंटेंट पर होगा।
सूत्रों के मुताबिक, इसके लिए कई मशहूर यूट्यूब और डिजिटल क्रिएटर्स के साथ खास करार भी किए जा रहे हैं।
इस रणनीति का मकसद बड़े प्रोडक्शन हाउस की दमदार कहानी कहने की कला और डिजिटल सितारों की जबरदस्त फैन फॉलोइंग को एक साथ लाकर दर्शकों को कुछ नया और बेहतरीन देना है।
धमाका
छोटे एपिसोड में दिखेगा बड़ा धमाका
आमिर खान प्रोडक्शंस और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच ये साझेदारी मनोरंजन जगत के एक बेहद अहम दौर में हो रही है।
इन दिनों माइक्रोड्रामा मनोरंजन की एक अलग और लोकप्रिय श्रेणी के रूप में तेजी से उभर रहा है और विभिन्न प्लेटफॉर्म छोटे-छोटे एपिसोड के जरिए कहानी कहने के नए तरीकों को आजमा रहे हैं।
इस नए प्लेटफॉर्म, इसके आगामी कंटेंट और लॉन्च की रणनीति से जुड़ी विस्तृत जानकारी देने वाली आधिकारिक घोषणा आगामी हफ्तों में होने की उम्मीद है।