आमिर खान और फरहान अख्तर की बड़ी साझेदारी, जोरों पर नया 'माइक्रोड्रामा' प्लेटफॉर्म लाने की तैयारी

आमिर खान प्रोडक्शंस और एक्सेल एंटरटेनमेंट के बीच ये साझेदारी मनोरंजन जगत के एक बेहद अहम दौर में हो रही है।

इन दिनों माइक्रोड्रामा मनोरंजन की एक अलग और लोकप्रिय श्रेणी के रूप में तेजी से उभर रहा है और विभिन्न प्लेटफॉर्म छोटे-छोटे एपिसोड के जरिए कहानी कहने के नए तरीकों को आजमा रहे हैं।

इस नए प्लेटफॉर्म, इसके आगामी कंटेंट और लॉन्च की रणनीति से जुड़ी विस्तृत जानकारी देने वाली आधिकारिक घोषणा आगामी हफ्तों में होने की उम्मीद है।