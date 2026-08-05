आमिर खान ने प्रदीव रावत को श्रद्धांजलि दी

आमिर खान ने प्रदीप रावत के निधन पर जताया दुख, 'लगान' और 'गजनी' को किया याद

लेखन ज्योति सिंह 02:42 pm Aug 05, 202602:42 pm

क्या है खबर?

आमिर खान ने अपने सह-कलाकार और अभिनेता प्रदीप रावत के निधन पर दुख जताया है। सुपरस्टार ने उन्हें एक समर्पित और निडर अभिनेता के रूप में याद करते हुए अपनी फिल्मों 'लगान' और 'गजनी' की सफलता का क्रेडिट भी दिया। बता दें, प्रदीप ने 4 अगस्त को 74 साल की उम्र में अपनी आखिरी सांस ली। वह लंबे समय से कैंसर जैसी घातक बीमारी से जंग लड़ रहे थे। उनके अचानक निधन से सिनेमा जगत में शोक छा गया है।