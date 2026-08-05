जब-जब पर्दे पर विलेन बने प्रदीप रावत, हर बार जीत लिया दर्शकों का दिल

'गजनी' से लेकर 'सरफरोश' तक, इन 5 फिल्मों में विलन बनकर छा गए थे प्रदीप रावत

लेखन अंशिका शुक्ला 01:38 pm Aug 05, 202601:38 pm

क्या है खबर?

अभिनेता प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में कैंसर से लंबी जंग के बाद निधन हो गया। अपने दमदार अभिनय और प्रभावशाली खलनायक किरदारों के दम पर उन्होंने हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा में खास पहचान बनाई। 'गजनी' के खौफनाक विलेन से लेकर 'सरफरोश' समेत कई फिल्मों में उन्होंने अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। ऐसे में आइए जानते हैं प्रदीप की उन यादगार फिल्मों के बारे में, जिनमें उन्होंने खतरनाक विलेन का किरदार निभाया।