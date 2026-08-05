'गजनी' से लेकर 'सरफरोश' तक, इन 5 फिल्मों में विलन बनकर छा गए थे प्रदीप रावत
क्या है खबर?
अभिनेता प्रदीप रावत का 74 साल की उम्र में कैंसर से लंबी जंग के बाद निधन हो गया। अपने दमदार अभिनय और प्रभावशाली खलनायक किरदारों के दम पर उन्होंने हिंदी और दक्षिण भारतीय सिनेमा में खास पहचान बनाई। 'गजनी' के खौफनाक विलेन से लेकर 'सरफरोश' समेत कई फिल्मों में उन्होंने अपने सशक्त अभिनय से दर्शकों पर गहरी छाप छोड़ी। ऐसे में आइए जानते हैं प्रदीप की उन यादगार फिल्मों के बारे में, जिनमें उन्होंने खतरनाक विलेन का किरदार निभाया।
#1 & #2
'गजनी' और 'सरफरोश'
ब्लॉकबस्टर फिल्म 'गजनी' में प्रदीप ने भारतीय सिनेमा के सबसे यादगार विलेन का किरदार निभाया था। सूर्या के साथ बनी तमिल ओरिजिनल फिल्म और आमिर खान के साथ बनी हिंदी रीमेक, दोनों में ही यह भूमिका निभाकर उन्होंने खलनयक के रूप में लोगों का दिल जीता था।
प्रदीप ने 'सरफरोश' में सुल्तान का किरदार निभाया था, जो एक खतरनाक अपराधी था और जिसकी डरावनी मौजूदगी ने आमिर की मशहूर एक्शन थ्रिलर फिल्म में जान डाल दी थी।
#3 & #4
'साबारी' और 'वीरम'
तमिल एक्शन ड्रामा फिल्म 'सबरी' में प्रदीप ने मुख्य विलेन वज्रवेलु की भूमिका निभाई थी। विजयकांत की फिल्म में उनकी डरावनी मौजूदगी ने फिल्म के ज्यादातर टकराव को आगे बढ़ाया।
प्रदीप ने 'वीरम' में वनंगमुडी का किरदार निभाया था, जो एक बेरहम दुश्मन था और उसने अजित कुमार को चुनौती दी थी। पर्दे पर उनकी दमदार मौजूदगी और डरावने अभिनय ने इस एक्शन-पैक्ड एंटरटेनर फिल्म को और बेहतर बना दिया था।
जानकारी
#5 'छत्रपति'
एस.एस. राजामौली की 'छत्रपति' में प्रदीप ने मुख्य विलेन के बेरहम गुर्गे 'बाजी' का किरदार निभाया था। प्रभास के सामने, उन्होंने अपने दमदार अभिनय से इस एक्शन ड्रामा को खतरनाक बना दिया था, जिससे 'बाजी' फिल्म के सबसे यादगार विलेन में से एक बन गया।