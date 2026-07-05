आमिर खान ने रचाई तीसरी शादी, इरफान पठान ने शेयर किया वायरल वीडियो मनोरंजन Jul 05, 2026

मशहूर कोरियोग्राफर और डांसर आमिर खान ने गौरी स्प्रैट के साथ गुपचुप तरीके से शादी कर ली है। पूर्व क्रिकेटर इरफान पठान ने उनकी शादी का एक बेहद खूबसूरत वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया है, जो इंटरनेट पर जमकर वायरल हो रहा है। इस वीडियो में आमिर और गौरी अपने करीबी दोस्तों और परिवार के बीच भावुक होकर शादी की रस्में निभाते और अपना पहला डांस करते हुए नजा आ रहे हैं। इस दिल छू लेने वाले पल में आमिर ने गौरी को गले लगाया और उन पर प्यार बरसाया।