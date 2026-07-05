सामने आया आमिर-गौरी की शादी का पहला वीडियो

आमिर खान की शादी का पहला वीडियो वायरल, पत्नी गौरी स्प्रैट को किया किस

लेखन नेहा शर्मा 06:20 pm Jul 05, 202606:20 pm

क्या है खबर?

बॉलीवुड के 'मिस्टर परफेक्शनिस्ट' आमिर खान और गौरी स्प्रैट की शादी का पहला वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आते ही छा गया है। शादी की रस्में पूरी होने के ठीक बाद आमिर अपनी नई-नवेली दुल्हन गौरी को बेहद प्यार से किस करते नजर आ रहे हैं। इसके बाद इस नए शादीशुदा जोड़े ने अपने परिवार के साथ मिलकर बेहद खूबसूरत और यादगार डांस भी किया। शादी का ये वीडियो इंटरनेट पर खूब पसंद किया जा रहा है।