आमिर खान ने गौरी स्प्रैट के साथ अपने पाली हिल वाले घर में की शादी, सादगी से शुरू किया नया सफर
अभिनेता आमिर खान ने अपनी गर्लफ्रेंड गौरी स्प्रैट के साथ शादी रचा ली है। ये विवाह समारोह मुंबई के पाली हिल स्थित उनके आवास पर संपन्न हुआ। इस पूरे कार्यक्रम को बेहद सादा और निजी रखा गया, जिसमें केवल परिवार के सदस्य और कुछ बेहद करीबी दोस्त ही शामिल हुए। इस खास मौके पर आमिर खान की सुपरहिट फिल्म 'लगान' के निर्देशक आशुतोष गोवारीकर भी अपनी पत्नी सुनीता के साथ नवविवाहित जोड़े को आशीर्वाद देने पहुंचे। उनकी मौजूदगी ने इस निजी समारोह की रौनक को और बढ़ा दिया।
आमिर ने शादी को रखा बेहद सादा और निजी
शादी के समारोह स्थल को खूबसूरत फूलों और रोशनी से सजाया गया था, लेकिन यह सजावट भी आमिर की सादगी भरी पसंद के बिल्कुल अनुरूप थी।
वैसे तो इस शादी में सलमान खान सहित कई अन्य बड़ी फिल्मी हस्तियों के आने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन समारोह को पूरी तरह निजी और यादगार बनाए रखने पर ही परिवार का सारा ध्यान केंद्रित रहा। आमिर ने इस मौके को अपने लिए 'बेहद खास' बताते हुए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों से आशीर्वाद मांगा है।