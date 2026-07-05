आमिर खान ने गौरी स्प्रैट के साथ अपने पाली हिल वाले घर में की शादी, सादगी से शुरू किया नया सफर

आमिर ने शादी को रखा बेहद सादा और निजी

शादी के समारोह स्थल को खूबसूरत फूलों और रोशनी से सजाया गया था, लेकिन यह सजावट भी आमिर की सादगी भरी पसंद के बिल्कुल अनुरूप थी।

वैसे तो इस शादी में सलमान खान सहित कई अन्य बड़ी फिल्मी हस्तियों के आने की उम्मीद जताई जा रही थी, लेकिन समारोह को पूरी तरह निजी और यादगार बनाए रखने पर ही परिवार का सारा ध्यान केंद्रित रहा। आमिर ने इस मौके को अपने लिए 'बेहद खास' बताते हुए अपनी नई जिंदगी की शुरुआत के लिए सभी प्रशंसकों और शुभचिंतकों से आशीर्वाद मांगा है।