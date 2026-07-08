सब्यसाची ने डिजाइन किए आमिर खान-गौरी स्प्रैट की शादी के कपड़े, सामने आई नई तस्वीर

तस्वीर

शादी में आमिर ने पहनी थी पैरों में पायल

तस्वीर में, 61 वर्षीय आमिर को सफेद रंग की धोती-कुर्ता पहने हुए देखा जा सकता है। अपने सादगी भरे लुक को उन्होंने एक आकर्षक ब्रोच के साथ पूरा किया। पैरों में चांदी की पायल भी पहनीं जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब चर्चा बटोर चुका है। वहीं 47 वर्षीय गौरी पेस्टल रंग के लहंगे में नजर आईं जिसे उन्होंने भारी-भरकम ज्वैलरी के साथ पूरा किया। बता दें, आमिर और गौरी ने करीब डेढ़ साल तक एक-दूसरे को डेट किया था।