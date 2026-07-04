गौरी स्प्रैट के साथ तीसरी शादी का जश्न, रोशनी से नहाया आमिर खान का घर

आमीर खान और गौरी स्प्रेत 100-150 मेहमानों को देंगे दावत

शादी के बाद आमिर और गौरी करीब 100 से 150 खास मेहमानों को लंच (दोपहर के खाने) की दावत देंगे। इस समारोह में उनके करीबी दोस्त और फिल्म निर्देशक आशुतोष गोवारिकर और राजकुमार संतोषी भी शामिल होंगे। इसके अलावा आमिर के बच्चे जुनैद, इरा और आजाद भी इस शादी का हिस्सा बनेंगे। ये आमिर खान की तीसरी शादी होगी। अपनी पूर्व पत्नी किरण राव से अलग होने के बाद भी आमिर उनके साथ मिलकर अपने बेटे आजाद की परवरिश कर रहे हैं।